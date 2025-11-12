Массовая стычка произошла в 1-м периоде матча «Каролины» и «Вашингтона». Судьи помешали драке вратарей, Фегервары и Станковен бились до крови

Эпизод начался с того, что форвард «Кэпиталс» Ник Дауд сбил с ног вратаря Фредерика Андерсена за воротами «Харрикейнс».
Игроки «Каролины» вступились за своего голкипера, кроме того, и он сам атаковал Дауда. В ответ на это вратарь «Кэпиталс» Логан Томпсон покатился к центру площадки, намереваясь вызвать своего визави на бой. Судьи не дали вратарям вступить в драку.
Тем временем, одна драка в итоге состоялась — краги сбросили защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары и форвард «Каролины» Логан Станковен, заступившийся за партнера Джексона Блэйка. В итоге оба участника драки получили по 5 минут штрафа и покинули лед в крови.
Малые штрафы были выписаны Дауду (за атаку вратаря) Андерсену и Фегервары (за грубость).