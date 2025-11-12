Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
2
:
Виннипег
3
П1
6.00
X
3.95
П2
1.60
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
1
:
Коламбус
0
П1
1.65
X
3.95
П2
7.42
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
2
:
Анахайм
1
П1
1.43
X
4.10
П2
10.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Лада
П1
1.26
X
6.83
П2
9.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
СКА
П1
2.82
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
П1
1.49
X
4.90
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сибирь
П1
1.40
X
5.76
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
П1
3.12
X
4.32
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Торонто
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Вашингтон
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Даллас
3
Массовая стычка произошла в 1-м периоде матча «Каролины» и «Вашингтона». Судьи помешали драке вратарей, Фегервары и Станковен бились до крови

Массовая стычка произошла в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной» (4:1).

Источник: Спортс"

Эпизод начался с того, что форвард «Кэпиталс» Ник Дауд сбил с ног вратаря Фредерика Андерсена за воротами «Харрикейнс».

Игроки «Каролины» вступились за своего голкипера, кроме того, и он сам атаковал Дауда. В ответ на это вратарь «Кэпиталс» Логан Томпсон покатился к центру площадки, намереваясь вызвать своего визави на бой. Судьи не дали вратарям вступить в драку.

Тем временем, одна драка в итоге состоялась — краги сбросили защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары и форвард «Каролины» Логан Станковен, заступившийся за партнера Джексона Блэйка. В итоге оба участника драки получили по 5 минут штрафа и покинули лед в крови.

Малые штрафы были выписаны Дауду (за атаку вратаря) Андерсену и Фегервары (за грубость).