Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
2
:
Виннипег
3
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.95
П2
1.60
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
1
:
Коламбус
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.95
П2
7.42
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
2
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.10
П2
10.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.83
П2
9.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.76
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.32
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Задоров нанес травму Мэттьюсу в матче «Бостона» и «Торонто». Позже Доми хотел подраться с Никитой, россиянин отказался и заработал большинство для «Брюинс»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:5).

Во втором периоде защитник «Брюинс» Никита Задоров применил против 28-летнего американца силовой прием у борта, после чего тот ушел в раздевалку с травмой нижней части тела. Судьи не нашли нарушения правил в этом эпизоде.

В третьем периоде подраться с Задоровым попытался форвард «Лифс» Макс Доми, но россиянин отказался принимать бой. По итогам эпизода он заработал большинство для своей команды, которое реализовал Давид Пастрняк, установив окончательный счет в матче.

Сегодня Никита (19:44, «+1») отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами, а также получил малый штраф. В сезоне у него 4 (1+3) очка в 18 играх при полезности «+3» и 31 минуте штрафа.