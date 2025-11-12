Задоров нанес травму Мэттьюсу в матче «Бостона» и «Торонто». Позже Доми хотел подраться с Никитой, россиянин отказался и заработал большинство для «Брюинс»

Во втором периоде защитник «Брюинс» Никита Задоров применил против 28-летнего американца силовой прием у борта, после чего тот ушел в раздевалку с травмой нижней части тела. Судьи не нашли нарушения правил в этом эпизоде.
В третьем периоде подраться с Задоровым попытался форвард «Лифс» Макс Доми, но россиянин отказался принимать бой. По итогам эпизода он заработал большинство для своей команды, которое реализовал Давид Пастрняк, установив окончательный счет в матче.
Сегодня Никита (19:44, «+1») отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами, а также получил малый штраф. В сезоне у него 4 (1+3) очка в 18 играх при полезности «+3» и 31 минуте штрафа.