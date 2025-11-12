Пастрняк забил 400-й гол в НХЛ в матче с «Торонто». Он 3-й чех в истории лиги и 6-й игрок в истории «Бостона» с таким достижением

Больше голов в форме «Брюинс» у Джонни Бьюсика (545 в 1436), Фила Эспозито (459 в 625), Патриса Бержерона (427 в 1294), Брэда Маршанда (422 в 1090) и Рика Миддлтона (402 в 881).