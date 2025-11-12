Ричмонд
Пастрняк забил 400-й гол в НХЛ в матче с «Торонто». Он 3-й чех в истории лиги и 6-й игрок в истории «Бостона» с таким достижением

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3).

Источник: Спортс"

На счету 29-летнего чеха стало 22 (10+12) балла в 18 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 855 (401+454) очков в 774 матчах.

Пастрняк стал третьим чешским игроком в истории лиги и шестым игроком в истории «Бостона» с таким достижением.

Среди представителей Чехии его опережают Яромир Ягр (766 шайб в 1733 матчах) и Патрик Элиаш (408 в 1240).

Больше голов в форме «Брюинс» у Джонни Бьюсика (545 в 1436), Фила Эспозито (459 в 625), Патриса Бержерона (427 в 1294), Брэда Маршанда (422 в 1090) и Рика Миддлтона (402 в 881).