Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
2
:
Виннипег
4
Все коэффициенты
П1
63.00
X
13.00
П2
1.06
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
1
:
Коламбус
1
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.08
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
4
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
18.00
П2
80.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.83
П2
9.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.76
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.32
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Аскаров отразил 28 из 29 бросков «Миннесоты», победа — 4-я подряд. У него 96,3% сэйвов на отрезке

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1 ОТ).

Источник: Спортс"

23-летний россиянин отразил 28 из 29 бросков «Уайлд» и записал в актив 4-ю победу подряд (96,3% сэйвов на отрезке).

В 10 играх в сезоне у Аскарова 5 побед и 5 поражений при 89,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,29.