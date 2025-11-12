Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.97
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.76
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.35
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
1
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Марченко продлил серию игр с очками до 9 (3+8 на отрезке) — 0+1 с «Сиэтлом». Форвард «Коламбуса» также забил буллит в серии

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию до 9 матчей.

25-летний россиянин ассистировал при шайбе Адама Фантилли в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:1 Б).

На счету Марченко стало 18 (8+10) очков в 16 играх в сезоне при полезности «+8». Текущая результативная серия — 9 матчей (3+8 на отрезке).

Сегодня Кирилл (21:19, «минус 1») отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 блоком. Статистика потерь и перехватов — 1:1.

Кроме того, нападающий реализовал свою попытку в серии буллитов (2:1 в пользу «Блю Джекетс», победный на счету Чарли Койла).