Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.97
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.76
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.35
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
1
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Давыдов о Комтуа: «Средний форвард — то скучает, то загорается. Я воспитан советским хоккеем, мастер — это стабильный игрок. В КХЛ сегодня подавляющее большинство — подмастерья»

Виталий Давыдов назвал форварда Максима Комтуа средним игроком, не соответствующим советским критериям мастера.

Источник: Спортс"

В 23 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ 26-летний канадец набрал 15 (6+9) очков при полезности «минус 9».

— Как восприняли слухи о возможности обмена одного из лидеров «Динамо» — форварда Комтуа — в «Локомотив»?

— Никак. Это дело исключительно клуба, команды, главного тренера. Как они посчитают, так и должно быть. Тут командные интересы — на первом месте.

— Вам не показалось, что в этом сезоне Комтуа заскучал?

— Послушайте, Комтуа — средний форвард. Он все эти годы то скучает, то загорается. То исчезает, то выдает энергичные, качественные матчи.

Поймите, я воспитан советским хоккеем. У нас мастером всегда считался только тот хоккеист, который играет стабильно. А как только идут постоянные перепады — это уже не мастер, а средний игрок, подмастерье.

Таких в КХЛ сегодня — подавляющее большинство. Комтуа — один из них. Хотя форвард не без огонька, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.