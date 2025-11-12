Ричмонд
Ротенберг о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Это даст импульс, будет популяризировать хоккей. Но чтобы дети могли заниматься, нужны катки. Строительству площадок уделяем максимальное внимание»

Член совета директоров «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в Фонбет Чемпионат КХЛ.

— Если Александр Овечкин вернется в КХЛ для прощального сезона, это поспособствует увеличению количества занимающихся хоккеем?

— Звезды нужны даже для мастер-классов во дворе. Обязательно нужны звезды. Это популяризирует хоккей. В этих дворах мы можем проводить такие мастер-классы, как недавно провели со сборной U18. Там идет обмен опытом, развитие.

Конечно, появление Саши Овечкина на таких мероприятиях даст импульс и будет популяризировать хоккей. Но чтобы дети могли заниматься этим спортом, нужны катки. Строительству площадок мы сейчас уделяем максимальное внимание.

Хочу акцентировать внимание, что это все внебюджетные источники: консорциумы, инвесторы, гранты. Город нам помогает. Делаем такие проекты с Москвой и Московской областью.

На форуме «Россия — спортивная держава» мы обсудили эти направления с разными субъектами РФ. Будем делать это для того, чтобы дать нашим детям возможность заниматься хоккеем, это наша основная задача, — сказал Ротенберг.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
