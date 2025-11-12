Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
2
:
Лада
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
36.00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
4.60
X
5.25
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.33
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
13.11
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.44
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
13.11
Филадельфия
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.39
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
13.11
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.77
П2
3.55
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
1
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
П1
X
П2

Валерий Каменский: «Ковальчук — один из первых претендентов на попадание в Зал славы, он много сделал для мирового хоккея, в НХЛ здорово играл. Крутова можно ввести, Жамнов тоже достоин»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мыслями о том, кого из россиян могут ввести в Зал хоккейной славы.

Источник: Спортс"

Ранее в Зал славы в Торонто был введен Александр Могильный. Церемония состоялась 11 ноября.

"Даже раньше не задумывался об этом. Конечно, сразу приходит в голову поколение Малкина и Овечкина. Вообще сейчас у нас очень много хороших ребят, которые на ведущих ролях. Я думаю, что они станут претендентами.

Илья Ковальчук вполне может попасть в Зал славы, он много сделал и для мирового хоккея, и в НХЛ здорово играл. Да, он не выиграл Кубок Стэнли, зато выигрывал Олимпиаду и чемпионаты мира. Погалаю, что он один из первых претендентов на попадание.

Предполагаю, что и Крутова можно ввести, чтобы тройка там легендарная вся была. Алексей Касатонов, если говорить о всей пятерке. Алексей Жамнов, безусловно, тоже достоин. Вообще столько времени прошло, если подумать, то очень много кандидатов от нас можно назвать", — сказал Каменский.