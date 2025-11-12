Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
2
:
Лада
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.00
П2
36.00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.33
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
13.11
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.44
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
13.11
Филадельфия
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.39
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
13.11
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.77
П2
3.55
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
1
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
П1
X
П2

Даниил Прохоров: «Радулов всегда был моим кумиром, дома до сих пор висят плакаты с его изображением. Я сходил с ума от его агрессивного стиля, взял с него пример»

Нападающий «Динамо» Даниил Прохоров рассказал, как провел день с Александром Радуловым.

— Вы рассказывали, что как-то провели целый день с Александром Радуловым. При каких обстоятельствах это произошло?

— Просто у нас один агент в США. Как-то ехали вместе с ним, а Александру Валерьевичу как раз требовалось решить какие-то свои дела. Вот и пересеклись.

Было очень приятно. Радулов всегда являлся моим кумиром. Дома в Краснодаре на стене в комнате до сих пор висят плакаты с его изображением. Тот день запомнил на всю жизнь.

— Какой совет он вам дал?

— Работать и любить свое дело. Чтобы огонь в тебе никогда не гас. Вообще, удивило, насколько Радулов, несмотря на регалии и заслуги, простой и позитивный человек.

— Почему именно к нему испытывали симпатию?

— Сходил с ума от его агрессивного стиля. Можно сказать, взял с него пример и сейчас стараюсь действовать так же. Да и вообще в детстве с огромным интересом следил именно за КХЛ, в особенности за звеном Данис Зарипов — Сергей Мозякин — Якуб Коварж из «Металлурга».

Еще в квартире висели плакаты Евгения Малкина, Ильи Ковальчука и Александра Овечкина, — сказал 18-летний Прохоров.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше