Буцаев на вопрос об отставке после 0:7 от «Динамо» Минск: «Вы раскольники, вносите смуту, подливаете дерьма — тренируемся не так, воду не дают»

— Вячеслав Геннадиевич, не побоюсь сказать за болельщиков, Новосибирск не испытывал такого позора. Ни разу команда не проигрывала 0:7. Ни один тренер не проигрывал 11 матчей подряд. Если вы говорите, что команда вас не слышит, не по-мужски ли сейчас подать в отставку?
— Мы тоже очень недовольны результатом. Я уже сказал в раздевалке: «Не хочет кто-то со мной пойти на пресс-конференцию, ответить на этот вопрос. На неприятный вопрос?» Желающих не оказалось.
— А какой выход? Всех менять?
— Нет. Каждый должен начать работать. Тренируемся не так, воду не дают, еще что-то. Вы [журналисты] раскольники, поддерживаете это. Подливаете всякого дерьма.
— Может, вы не находите контакт с командой? Ваши методы не работают?
— Откуда вы знаете, какой у меня подход. Контакты у вас есть? Вы раскольники, вносите смуту, — сказал Вячеслав Буцаев.