Буцаев на вопрос об отставке после 0:7 от «Динамо» Минск: «Вы раскольники, вносите смуту, подливаете дерьма — тренируемся не так, воду не дают»

— Вячеслав Геннадиевич, не побоюсь сказать за болельщиков, Новосибирск не испытывал такого позора. Ни разу команда не проигрывала 0:7. Ни один тренер не проигрывал 11 матчей подряд. Если вы говорите, что команда вас не слышит, не по-мужски ли сейчас подать в отставку?