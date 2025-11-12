Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.11
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.39
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
13.11
Филадельфия
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.38
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
13.11
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.82
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
13.11
Чикаго
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.50
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Хартли о 6:3 со «Спартаком»: «Сумасшедший матч. Недоволен дисциплиной “Локомотива”, но здорово, что выстояли в меньшинстве»

Боб Хартли высказался о дисциплине игроков «Локомотива» после победы над «Спартаком» (6:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Игроки ярославского клуба суммарно получили 21 минуту штрафа за матч — при 11 минутах у игроков красно-белых.

Источник: Спортс"

Боб Хартли высказался о дисциплине игроков «Локомотива» после победы над «Спартаком» (6:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Игроки ярославского клуба суммарно получили 21 минуту штрафа за матч — при 11 минутах у игроков красно-белых.

— Сумасшедшая игра. Рад, что нашли путь к победе. Я недоволен дисциплиной, но здорово, что выстояли в меньшинстве. Особенно в третьем периоде выстояли удаление в пять минут, а потом забили важные голы.

— Почему в одном матче было пять больших удалений?

— Была очень эмоциональная игра. Этих двух удалений не должно было быть. В начале сезона была проблема с удалениями, но в последних играх была хорошая дисциплина, — сказал Боб Хартли.