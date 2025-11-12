Ларионов о Дюбе: «Нужно 3−5 матчей, чтобы понять, как он может помочь СКА. У него даже не было тренировок с командой»

— Всегда необходимо время, потому что это новый игрок, у него даже не было тренировок с командой. Он сыграл матч в Омске и сегодня, потому что мы не можем после сложных матчей, после переезда, после недосыпа в ночное время команду тренировать.
Так что давайте наберемся терпения, скорее всего нужно где-то 3−4 или 5 игр, чтобы понять, какой план у игрока и как он нам может помочь. Пока на данный момент все-таки нужно время для него, чтобы он адаптировался к коллективу и мы могли использовать его лучшие стороны, чтобы он мог принести пользу команде, — сказал Игорь Ларионов.
Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на ОИ. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек».