Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.11
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.39
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
13.11
Филадельфия
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.38
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
13.11
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.82
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
13.11
Чикаго
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.50
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Ларионов о Дюбе: «Нужно 3−5 матчей, чтобы понять, как он может помочь СКА. У него даже не было тренировок с командой»

— Успели ли вы с Дюбе познакомиться поближе?

Источник: Спортс"

— Всегда необходимо время, потому что это новый игрок, у него даже не было тренировок с командой. Он сыграл матч в Омске и сегодня, потому что мы не можем после сложных матчей, после переезда, после недосыпа в ночное время команду тренировать.

Так что давайте наберемся терпения, скорее всего нужно где-то 3−4 или 5 игр, чтобы понять, какой план у игрока и как он нам может помочь. Пока на данный момент все-таки нужно время для него, чтобы он адаптировался к коллективу и мы могли использовать его лучшие стороны, чтобы он мог принести пользу команде, — сказал Игорь Ларионов.

Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на ОИ. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек».