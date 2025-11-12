Ричмонд
03:00
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.36
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.38
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.82
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.50
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Депутат Журова не советует Овечкину идти в политику: «Саша хочет остаться всеми любимым. Политику начинают под лупой рассматривать в нашей стране, это нормально»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Александр Овечкин хочет оставаться любимцем болельщиками, а в случае начала политической карьеры отношение к нему может измениться.

Источник: Спортс"

"Шаг между любовью и ненавистью очень маленький. Поэтому, я считаю, что Саша хочет остаться всеми любимым всегда.

А политику в нашей стране сразу начинают под лупой рассматривать, и это нормально. Спортсмену не простят никогда то, что простят публичному политику", — сказала Журова.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше