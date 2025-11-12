Депутат Журова не советует Овечкину идти в политику: «Саша хочет остаться всеми любимым. Политику начинают под лупой рассматривать в нашей стране, это нормально»

"Шаг между любовью и ненавистью очень маленький. Поэтому, я считаю, что Саша хочет остаться всеми любимым всегда.
А политику в нашей стране сразу начинают под лупой рассматривать, и это нормально. Спортсмену не простят никогда то, что простят публичному политику", — сказала Журова.
