Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.36
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.38
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.82
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.50
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Квартальнов о 7:0 с «Сибирью»: «Динамо» Минск здорово сыграло в атаке. Фукале выручал, для него непростой матч"

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отметил роль вратаря Зака Фукале после разгромной победы над «Сибирью» (7:0) в матче Fonbet КХЛ.

Источник: Спортс"

— В атаке сыграли здорово. Особенно во втором периоде, в котором забросили четыре шайбы. Это помогло. И Зак Фукале выручал. Все-таки были контратаки. Непростая игра для него. Он помог. Добились победы.

— Какой момент матча стал переломным, когда все поняли, что догнать «Динамо» уже невозможно?

— Мы так не смотрим, когда нас можно догнать. Надо играть целостно, играть, как договаривались. Второй период был ключевым. Организовали хорошие голы.

— Какой гол с тренерской скамейки были наиболее красивым?

— Любая шайба, которая пересекла линию ворот, считается не берущейся. Любой такой момент ценен и самый лучший, — сказал Дмитрий Квартальнов.