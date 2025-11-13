Квартальнов о 7:0 с «Сибирью»: «Динамо» Минск здорово сыграло в атаке. Фукале выручал, для него непростой матч"

— В атаке сыграли здорово. Особенно во втором периоде, в котором забросили четыре шайбы. Это помогло. И Зак Фукале выручал. Все-таки были контратаки. Непростая игра для него. Он помог. Добились победы.
— Какой момент матча стал переломным, когда все поняли, что догнать «Динамо» уже невозможно?
— Мы так не смотрим, когда нас можно догнать. Надо играть целостно, играть, как договаривались. Второй период был ключевым. Организовали хорошие голы.
— Какой гол с тренерской скамейки были наиболее красивым?
— Любая шайба, которая пересекла линию ворот, считается не берущейся. Любой такой момент ценен и самый лучший, — сказал Дмитрий Квартальнов.