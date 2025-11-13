Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго
0
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
0
:
Баффало
1
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.75
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
1
:
Эдмонтон
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
1.27
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.41
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Панарин сделал 4 передачи и стал 2-й звездой матча с «Тампой». Форвард «Рейнджерс» набрал 9 очков в 4 последних играх сезона НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал четыре результативных передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы», в которой нью-йоркцы победили 7:3.

Источник: Спортс"

Российский хоккеист был признан второй звездой матча. Первой — нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек (2+0), третьей — форвард «Тампы» Скотт Сабурин (1+0).

В этом матче Панарин также получил «плюс 2» за полезность, нанес один бросок по воротам и провел на льду 16:17 (2:34 — в большинстве).

Артемий записал на свой счет 9 (3+6) баллов в четырех последних матчах. В общей сложности в его активе на данный момент 16 (5+11) очков в 18 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне. Панарин является лучшим бомбардиром команды.