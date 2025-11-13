Панарин сделал 4 передачи и стал 2-й звездой матча с «Тампой». Форвард «Рейнджерс» набрал 9 очков в 4 последних играх сезона НХЛ

Российский хоккеист был признан второй звездой матча. Первой — нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек (2+0), третьей — форвард «Тампы» Скотт Сабурин (1+0).
В этом матче Панарин также получил «плюс 2» за полезность, нанес один бросок по воротам и провел на льду 16:17 (2:34 — в большинстве).
Артемий записал на свой счет 9 (3+6) баллов в четырех последних матчах. В общей сложности в его активе на данный момент 16 (5+11) очков в 18 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне. Панарин является лучшим бомбардиром команды.