Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
2
:
Нью-Джерси
1
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.65
П2
8.50
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.41
П2
3.44
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Сочи
3
П1
X
П2

Кучеров не набрал очки в двух матчах подряд в третий раз в сезоне. У форварда «Тампы» 14 очков в 14 играх

«Тампа» уступила «Рейнджерс» (3:7) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров не набрал очков при показателе полезности «минус 2», двух бросках по воротам и 23:56 (6:00 — в большинстве).

В третий раз в этом сезоне Кучеров не набирает очки в двух матчах подряд.

В нынешнем сезоне форвард имеет в активе 14 (7+7) баллов при полезности «минус 2» в 14 матчах чемпионата.

