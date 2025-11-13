Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.41
П2
3.44
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2

Защитник «Нью-Джерси» Немец сделал первый хет-трик в НХЛ и стал 1-й звездой матча с «Чикаго». У него 12 очков в 17 играх сезона НХЛ

Защитник «Нью-Джерси» Шимон Немец забросил три шайбы в ворота «Чикаго» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

21-летний словак забил во втором и третьем периодах, а также забросил победную шайбу в овертайме, сделав первый хет-трик в лиге.

Немец был признан первой звездой матча. В этой игре на его счету также показатель полезность «плюс 4», пять бросков по воротам, один блокированный бросок и игровое время 26:27 (0:31 — в большинстве, 1:53 — в меньшинстве).

В этом сезоне защитник, которого «Дэвилс» выбрали под общим 2-м номером на драфте НХЛ-2022, набрал 12 (4+8) очков при полезности «плюс 5» в 17 матчах чемпионата.