Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
1
:
Трактор
1
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.22
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
14.11
Детройт
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.44
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
14.11
Монреаль
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.31
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
14.11
Оттава
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.54
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
14.11
Торонто
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.38
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
14.11
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
14.11
Коламбус
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.41
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2

Морозов об Овечкине в КХЛ: «Рад видеть его игру в любой лиге. Когда он на семейном совете примет решение, тогда и озвучит»

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о возможном возвращении Александра Овечкина в Россию.

Источник: Спортс"

"Только Александру решать, где он продолжит свою карьеру и будет ли он ее продолжать. Всегда рад видеть игру Александра, в любой лиге. Счастлив наблюдать за временем, когда Александр устанавливает свои рекорды, бьет чужие. И радует нас своей игрой.

Прощальный сезон в КХЛ? Предложите это Александру. Когда он примет решение на семейном совете, тогда он и озвучит нам. Главное — здоровье и силы, чтобы играть. А где он продолжит карьеру, зависит от него", — сказал Морозов.

Депутат Журова не советует Овечкину идти в политику: «Саша хочет остаться всеми любимым. Политику начинают под лупой рассматривать в нашей стране, это нормально».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше