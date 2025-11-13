Морозов об Овечкине в КХЛ: «Рад видеть его игру в любой лиге. Когда он на семейном совете примет решение, тогда и озвучит»

"Только Александру решать, где он продолжит свою карьеру и будет ли он ее продолжать. Всегда рад видеть игру Александра, в любой лиге. Счастлив наблюдать за временем, когда Александр устанавливает свои рекорды, бьет чужие. И радует нас своей игрой.
Прощальный сезон в КХЛ? Предложите это Александру. Когда он примет решение на семейном совете, тогда он и озвучит нам. Главное — здоровье и силы, чтобы играть. А где он продолжит карьеру, зависит от него", — сказал Морозов.
Депутат Журова не советует Овечкину идти в политику: «Саша хочет остаться всеми любимым. Политику начинают под лупой рассматривать в нашей стране, это нормально».
