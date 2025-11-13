Матыцин об Овечкине в политике: «Это должно быть его решение. Человек в Госдуме представляет интересы людей. Он должен иметь жизненный и профессиональный опыт, уметь анализировать события»

"Вижу ли Овечкина в Госдуме? Это должно быть его решение. Человек в Государственной Думе представляет интересы людей. Он должен иметь жизненный и профессиональный опыт, уметь коммуницировать, анализировать события.
Если человек обладает этими качествами и хочет быть полезным, надо брать на себя ответственность и представлять интересы людей в каких-либо органах" — сказал Матыцин.
Депутат Журова не советует Овечкину идти в политику: «Саша хочет остаться всеми любимым. Политику начинают под лупой рассматривать в нашей стране, это нормально».
