Хоккей. НХЛ
14.11
Детройт
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.48
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
14.11
Монреаль
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.27
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
14.11
Оттава
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.54
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
14.11
Торонто
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.39
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
14.11
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
14.11
Коламбус
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.48
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
14.11
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.48
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
14.11
Колорадо
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.76
Хоккей. НХЛ
14.11
Вегас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.73
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
14.11
Сиэтл
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2

Матыцин об Овечкине в политике: «Это должно быть его решение. Человек в Госдуме представляет интересы людей. Он должен иметь жизненный и профессиональный опыт, уметь анализировать события»

Глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин считает, что Александр Овечкин должен сам решать, идти ли ему в политику.

"Вижу ли Овечкина в Госдуме? Это должно быть его решение. Человек в Государственной Думе представляет интересы людей. Он должен иметь жизненный и профессиональный опыт, уметь коммуницировать, анализировать события.

Если человек обладает этими качествами и хочет быть полезным, надо брать на себя ответственность и представлять интересы людей в каких-либо органах" — сказал Матыцин.

Депутат Журова не советует Овечкину идти в политику: «Саша хочет остаться всеми любимым. Политику начинают под лупой рассматривать в нашей стране, это нормально».

