Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
1
:
Динамо М
1
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
14.11
Детройт
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.59
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
14.11
Монреаль
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
14.11
Оттава
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.54
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
14.11
Торонто
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.37
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
14.11
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.29
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
14.11
Коламбус
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.45
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
14.11
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
14.11
Колорадо
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.27
П2
6.10
Хоккей. НХЛ
14.11
Вегас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.73
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
14.11
Сиэтл
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Мостовой об Овечкине: «Когда вспоминаешь его, не только Россия, вся планета Земля должна переворачиваться. Его рекорд на наш век уже точно никто не побьет»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

Источник: Спортс"

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 901 гол в НХЛ.

«Когда вспоминаешь Овечкина, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться. Он уже побил так называемый “вечный” рекорд.

Теперь нужно придумывать названия для рекордов Александра. Его рекорд на наш век уже точно никто не побьет", — сказал Мостовой.

