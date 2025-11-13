Ричмонд
Кудашов о 4:5 от «Ак Барса»: «Игра шла с переменным успехом. Хоккеисты старались, играли с самоотдачей и желанием, но не получилось»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения от «Ак Барса» (4:5).

Источник: Спортс"

— Игра шла с переменным успехом, где-то мы вели, где-то «Ак Барс» добавил. Хорошо сыграли в большинстве, дисциплинированно. Игроки старались, играли с самоотдачей и желанием, но не получилось.

— «Динамо» забросило три шайбы в большинстве, хотя «Ак Барс» до матча был лучшей командой по игре в меньшинстве. За счет чего взломали оборону?

— Были травмированы некоторые игроки, пришлось перестраиваться. «Ак Барс» просто не знал тех вариантов, которые мы запланировали на сегодняшнюю игру.

— Максим Комтуа пропустил матч из-за травмы?

— Да.

— То есть игрока не намерены обменивать?

— Спросите об этом у тех, кто пишет данные слухи.

— Вас удивило, насколько окрыленно сегодня играл Митчелл Миллер?

— Я не знаю, как он играл раньше. Может быть, он всегда так играет? То, что он сильный игрок — все знают.

— «Динамо» вновь пропустило с пятака — в чем причина этих ошибок?

— Не бывает такого, что забивают только с пятака — есть то, что этому предшествует. В пропущенных голах было много ошибок не только на пятаке, но и в других зонах.

— В каком состоянии Артем Михеев?

— Сложный вопрос. Он здесь, можете поинтересоваться у него. Он не имеет допуска, покажет время и здоровье, — сказал Кудашов.

Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.