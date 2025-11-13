Ричмонд
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Гатиятулин о 5:4 с «Динамо»: «Наши эмоции шли не туда в каких-то отрезках, были ненужные удаления, сами доставляли себе проблемы. В 3-м периоде правильно сработали, поправили среднюю зону»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал волевую победу в игре с московским «Динамо» (5:4).

Источник: Спортс"

«Ак Барс» отыгрался с 2:4 по ходу матча. Дмитрий Яшкин (2+2) и Митчелл Миллер (3+1) набрали по 4 очка.

— Игра нам давалась с самого начала, другое дело, что соперник своей удачной игрой в большинстве наделал нам проблем. Но мы проявили характер, добавили в активных действиях перед воротами. Хорошая командная победа, и нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Вы согласны, что команда победила в первую очередь эмоциями, особенно в третьем периоде?

— Хоккей в принципе весь на эмоциях. Просто они должны быть направлены в правильное русло. Важно не забывать о выполнении задания, не размениваться на провокации, не смотреть на действия арбитров, а думать о командной игре.

Сегодня в каких-то отрезках наши эмоции шли не туда, были ненужные удаления. Вроде бы контролировали шайбу, но нарушениями сами доставляли себе проблемы.

А в третьем периоде правильно сработали, поправили среднюю зону. Ребята оказывали хорошее давление и своими моментами и характером заслужили эту победу.

— С учетом плей-офф этот соперник наверняка стал принципиальным для команды и для вас?

— Каждому в голову не залезешь. Что касается меня, если бы сейчас был плей-офф, тогда можно было бы рассуждать так. В регулярном чемпионате каждая команда ставит конкретные цели, отталкивается от текущего состояния.

Для меня, наверное, особо интересны матчи против тренеров, с которыми общаемся, обсуждаем идеи, подходы. С Алексеем Николаевичем нас многое связывает, и в сборной на двух чемпионатах мира были, и сейчас общаемся. Поэтому для меня эти игры всегда особенные.

— Вы пропустили три шайбы за три меньшинства. Алексей Кудашов сказал, вы могли быть не готовы к новым составам спецбригад из-за травм в «Динамо».

— У них сильные спецбригады. Нам остается только разбирать эти моменты, чтобы в дальнейшем такое не повторялось.

— При подготовке к этой игре вы использовали тактические наработки плей-офф? Слабый пятак «Динамо», к примеру?

— Какие-то моменты смотрим, но и соперник вносит новые вещи в свою игру. Мы всегда стараемся отталкиваться от своей игры, смотреть, что получилось в предыдущем матче, что нужно исправить.

Что касается пятака, то это не секрет — кто его выигрывает, тот чаще выигрывает и матчи. Мы постоянно над этим работаем, — сказал Гатиятулин.

Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.