Миллер о хет-трике в матче с «Динамо»: «Хочу посветить его своей семье. Для меня эта игра особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали камбэк и выиграли»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился эмоциями после победы в матче против «Динамо» (5:4).

Источник: Спортс"

23-летний Миллер забил 3 гола и сделал передачу в этой игре. Это первый хет-трик защитника в КХЛ. На матче присутствовали отец хоккеиста Джон и брат Джош.

— С победой! Расскажите про свои голы.

— Отличный хет-трик, хочу посветить его своей семье. Отличная командная победа для нас, готовимся к следующим домашним матчам.

— У вас были такие результативные игры раньше?

— Да, бывало, но всегда радует, когда оформляешь хет-трик. Важнее, что вся наша атака сегодня сыграла здорово в чужой зоне, отличная командная победа.

— Можно сказать, что сегодня у вас была лучшая игра в жизни?

— Да, для меня она точно особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали неплохой камбэк и выиграли. Отличная командная победа, двигаемся дальше.

— За счет чего удалось перевернуть игру?

— Большая победа для нас. Хоть сезон начался не слишком гладко, последние пару месяцев команда играет здорово. Мы это показали, отыгрались с нескольких шайб. Отличная командная победа. Думаю, она понравилась болельщикам, — сказал Миллер.

Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«"! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.