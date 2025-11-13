Ричмонд
Яшкин про 1-й хет-трик Миллера в КХЛ: «Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал сегодня — вытащили матч. Он игрок высокого уровня»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался после победного матча с «Динамо» (5:4).

Источник: Спортс"

«Ак Барс» отыгрался с 2:4 по ходу матча. Дмитрий Яшкин (2+2) и Митчелл Миллер (3+1) набрали по 4 очка.

— Положительные эмоции, победа есть победа.

— Сегодня вы были в шаге от хет-трика. Обидно, что ваш бросок по пустым воротам заблокировали?

— Обидно, но, значит, повезет в другой момент.

— Вы набрали четыре очка за матч. Можно сказать, что вернулись?

— Вроде я и не уходил (улыбается). Где-то везет: шайба отскакивает, реализую свои моменты.

— Как вам первый хет-трик Митчелла Миллера в КХЛ?

— Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал это сегодня — вытащили матч.

— Со скамейки удивляетесь его проходам?

— Нет, мы каждый день это наблюдаем.

— У нападающих бывает какая-то зависть при виде таких перфомансов в исполнении защитников?

— Так Митч же бывший нападающий. Завидовать нечему, он игрок высокого уровня и требует это от себя.

— Хороший камбэк у «Ак Барса» сегодня, за счет чего удалось отыграться?

— Очень важную шайбу забросили в концовке второго периода, реализовали отложенный штраф. Думаю, все важные моменты, которые у нас были, мы их реализовали.

— Оставались ли воспоминания от прошлогоднего плей-офф?

— Нет, идет новый сезон, — сказал Яшкин.

Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.