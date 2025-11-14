Овечкин без очков против «Флориды»: 3 броска, 1 хит и «минус 2» за 17:33. У него 4+8 в 17 играх в сезоне

В текущем сезоне у 40-летнего россиянина 12 (4+8) очков в 17 играх при полезности «+3».
Сегодня Овечкин (17:33, «минус 2») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше