Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.21
X
4.40
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Даллас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ. Он стал 102-м игроком в истории лиги с таким достижением

Форвард «Флориды» Брэд Маршанд достиг отметки 1000 очков в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (6:3).

Источник: Спортс"

37-летний канадец дважды ассистировал партнерам и был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне у него 20 (11+9) очков в 16 играх при полезности «минус 3».

За карьеру в рамках регулярок — 1000 (435+565) баллов в 1116 играх за «Бостон» и «Пантерс».

Маршанд стал 102-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1000 очков (101-м в октябре стал форвард «Тампы» Никита Кучеров). Среди действующих игроков лиги — 12-м.

