Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ. Он стал 102-м игроком в истории лиги с таким достижением

37-летний канадец дважды ассистировал партнерам и был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне у него 20 (11+9) очков в 16 играх при полезности «минус 3».
За карьеру в рамках регулярок — 1000 (435+565) баллов в 1116 играх за «Бостон» и «Пантерс».
Маршанд стал 102-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1000 очков (101-м в октябре стал форвард «Тампы» Никита Кучеров). Среди действующих игроков лиги — 12-м.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше