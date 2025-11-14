Овечкин поздравил Маршанда с 1000-м очком в НХЛ после матча «Вашингтона» и «Флориды». Форварды обменялись свитерами и сделали фото вместе с Бобровским

37-летний форвард «Пантерс» набрал свое 1000-е очко в регулярках лиги в этой встрече.
После матча Овечкин встретился с Маршандом, игроки обменялись свитерами и сделали фото вместе с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским, сегодня не принимавшим участия в матче.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше