Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.37
X
4.44
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Даллас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Овечкин поздравил Маршанда с 1000-м очком в НХЛ после матча «Вашингтона» и «Флориды». Форварды обменялись свитерами и сделали фото вместе с Бобровским

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил Брэда Маршанда после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:6).

37-летний форвард «Пантерс» набрал свое 1000-е очко в регулярках лиги в этой встрече.

После матча Овечкин встретился с Маршандом, игроки обменялись свитерами и сделали фото вместе с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским, сегодня не принимавшим участия в матче.

