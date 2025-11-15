Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
0
:
Питтсбург
1
Все коэффициенты
П1
56.00
X
5.63
П2
16.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.82
П2
4.98
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.37
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.89
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Порядин после 3:4 с «Северсталью»: «Ждал возвращения, тренировался, спал на арене. С Морозовым коммуникация никуда не делась, давно знаем друг друга»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин высказался после поражения от «Северстали» (3:4) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

— Какие испытываете эмоции от возвращения?

— Очень ждал возвращения. Тренировался, спал на арене, затем снова тренировался. Было полегче, чем могло быть.

— Тяжело было наблюдать за игрой своих партнеров со стороны?

— Конечно, психологически это тяжело. Я еще очень грустно отношусь к полученным травмам. В то же время поддержала семья, и жизнь так распорядилась, что было время посмотреть со стороны и соскучиться.

— Вы и Иван Морозов долгое время отсутствовали, но сегодня вышли в одном сочетании. Было трудно найти взаимопонимание?

— В любом случае, когда теряешь игровой ритм, возвращаться тяжеловато. А вот коммуникация на льду была, она точно никуда не делась. Мы давно друг друга знаем. Хорошо, что забили гол, а дальше было полегче.

— «Спартак» сейчас находится в такой ситуации, что приходится думать даже о борьбе за плей-офф.

— Раз мы в таком положении, то глупо смотреть, как сыграют другие. Нужно начинать прежде всего с себя и стоит посмотреть утром в зеркало. Все зависит от меня и моих партнеров. Остается только переламывать это, — сказал Павел Порядин.