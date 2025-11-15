Тренер «Шанхая» Келли о тафгаях: «В Канаде быть хоккеистом дорого. Больше нет надобности выживать, игроки не хотят получать известность, сидя в штрафном боксе»

— Раз говорим так много об НХЛ, крутых игроках, то хочу спросить о таком амплуа, как тафгай. Их эра прошла, хоккеисты больше не заинтересованы быть такой фигурой на льду? Вы видели все своими глазами в 1990-х.
— Что сказать, игра меняется. Я не знаю, как у вас в России, но у нас в Канаде материально дорого быть хоккеистом. Для маленьких игроков нужны реальные деньги, чтобы тренироваться, и родители должны быть обеспеченными. Больше нет надобности выживать в хоккее, как раньше, чтобы загореться звездой.
Если ты силовой форвард сейчас, ты не будешь похож на того, кто играл в 1990-х. Сейчас ты хочешь быть тем самым быстрым и опытным игроком, а не тем, кто получит свою известность, сидя в штрафном боксе.
— Однако у нас есть умные ребята, которые могут красиво хитануть, не получая за это две минуты.
— Вот в этом и есть главное зерно. Ты можешь быть крутым игроком, но жестким. Да и правила теперь очень строгие, многое тебе не «спустят» на тормозах, как было тогда, — сказал Майк Келли.