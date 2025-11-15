Тренер «Шанхая» Келли о тафгаях: «В Канаде быть хоккеистом дорого. Больше нет надобности выживать, игроки не хотят получать известность, сидя в штрафном боксе»

— Что сказать, игра меняется. Я не знаю, как у вас в России, но у нас в Канаде материально дорого быть хоккеистом. Для маленьких игроков нужны реальные деньги, чтобы тренироваться, и родители должны быть обеспеченными. Больше нет надобности выживать в хоккее, как раньше, чтобы загореться звездой.