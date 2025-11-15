Малкин забил 4-й гол в сезоне — «Нэшвиллу» в Стокгольме. У форварда «Питтсбурга» 22 очка в 18 матчах

Таким образом, на счету Малкина стало 22 (4+18) балла в 18 матчах. Сегодня за 16:41 на льду Малкин совершил 3 броска, 2 промаха и допустил 1 потерю.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше