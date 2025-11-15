Ричмонд
Малкин забил 4-й гол в сезоне — «Нэшвиллу» в Стокгольме. У форварда «Питтсбурга» 22 очка в 18 матчах

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в матче против «Нэшвилла» в Стокгольме, набрав 22-е очко в этом регулярном сезоне НХЛ.

Источник: Спортс"

Таким образом, на счету Малкина стало 22 (4+18) балла в 18 матчах. Сегодня за 16:41 на льду Малкин совершил 3 броска, 2 промаха и допустил 1 потерю.

