«Нэшвилл» прервал серию из 5 поражений, победив «Питтсбург» в овертайме. «Пингвинс» проиграли 7 из 10 последних матчей

«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ, прервав серию из 5 поражений подряд. Евгений Малкин открыл счет на 34-й минуте, на 59-й Филип Форсберг сравнял, а в овертайме победную шайбу на свой счет записал Стивен Стэмкос.

«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ, прервав серию из 5 поражений подряд. Евгений Малкин открыл счет на 34-й минуте, на 59-й Филип Форсберг сравнял, а в овертайме победную шайбу на свой счет записал Стивен Стэмкос.

«Предаторс» набрали 16 очков после 19 матчей и занимают 14-е место в таблице Западной конференции.

У «Питтсбурга» 7 поражений в 10 последних матчах. «Пингвинс» идут 5-ми на Востоке, имея в активе 22 балла после 18 встреч.

