Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.37
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.89
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Борна Рендулич: «Между Москвой и Петербургом выберу Москву, конечно. Люблю этот город, всегда туда еду, если есть свободное время»

Хорватский нападающий «Шанхая» Борна Рендулич заявил, что между Москвой и Санкт-Петербургом выбрал бы Москву.

Источник: Спортс"

"Я живу в Санкт-Петербурге сейчас. Я счастливчик, потому что это один из самых красивых городов мира. Но если выбирать Москву или Петербург, то, конечно, Москва. Я люблю этот город. Если у меня есть свободное время, всегда еду в Москву.

Я жил и в Магнитогорске, Сочи. В этих городах невероятная природа. Да, в Магнитогорске заводы, но если отъехать от города, ты видишь другую картину. Мне действительно повезло, что я был в таких чудесных городах. Мне везде было комфортно.

Откуда такая любовь к Москве? Возможно, на меня так повлияли первые два сезона в «Витязе». Мы всегда ехали в Москву в свободное время. Там столько ресторанов с вкусной едой. Я люблю русскую кухню", — сказал Рендулич.