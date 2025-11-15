Борна Рендулич: «Между Москвой и Петербургом выберу Москву, конечно. Люблю этот город, всегда туда еду, если есть свободное время»

"Я живу в Санкт-Петербурге сейчас. Я счастливчик, потому что это один из самых красивых городов мира. Но если выбирать Москву или Петербург, то, конечно, Москва. Я люблю этот город. Если у меня есть свободное время, всегда еду в Москву.