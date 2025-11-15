Ричмонд
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.93
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.50
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.49
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
5
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Андерсен не попал в заявку «Каролины» на матч с «Ванкувером» из-за сотрясения мозга. В концовке с матча с «Вашингтоном» вратарь был снят с игры наблюдателем

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен не попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ).

36-летний датчанин пропустил игру из-за симптомов сотрясения мозга. В концовке прошлого матча команды против «Вашингтона» (1:4) Андерсен был снят с игры наблюдателем из-за подозрения на сотрясение. Его заменил Петр Кочетков, сыгравший 3 минуты 36 секунд.

В матче с «Кэнакс» Кочетков вышел в старте, а его сменщиком был Брендон Басси.

Отметим, что из-за различных травм в двух предыдущих сезонах Андерсен провел за «Каролину» только 38 матчей в регулярных чемпионатах.

В текущем сезоне Фредерик провел 9 игр (5 побед, 89,2% сэйвов, коэффициент надежности 3,00).