Андерсен не попал в заявку «Каролины» на матч с «Ванкувером» из-за сотрясения мозга. В концовке с матча с «Вашингтоном» вратарь был снят с игры наблюдателем

36-летний датчанин пропустил игру из-за симптомов сотрясения мозга. В концовке прошлого матча команды против «Вашингтона» (1:4) Андерсен был снят с игры наблюдателем из-за подозрения на сотрясение. Его заменил Петр Кочетков, сыгравший 3 минуты 36 секунд.