Ахо забил 17-й гол в овертайме в рамках регулярок НХЛ. По их числу форвард «Каролины» делит 7-е место в истории лиги с Ковальчуком и Шайфли

В текущем сезоне на счету 28-летнего финна 18 (7+11) очков в 17 играх при полезности «+5».
Гол в овертайме (в регулярках) стал для Ахо 17-м за карьеру в лиге. По их числу он делит 7-е место в истории с Ильей Ковальчуком и Марком Шайфли («Виннипег»).
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 27), Сидни Кросби («Питтсбург», 24), Брэд Маршанд («Флорида», 21), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 19), Джон Таварес («Торонто», 19) и Яромир Ягр (19).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше