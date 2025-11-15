Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.93
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.50
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.49
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
5
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Ахо забил 17-й гол в овертайме в рамках регулярок НХЛ. По их числу форвард «Каролины» делит 7-е место в истории лиги с Ковальчуком и Шайфли

Форвард «Каролины» принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ).

В текущем сезоне на счету 28-летнего финна 18 (7+11) очков в 17 играх при полезности «+5».

Гол в овертайме (в регулярках) стал для Ахо 17-м за карьеру в лиге. По их числу он делит 7-е место в истории с Ильей Ковальчуком и Марком Шайфли («Виннипег»).

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 27), Сидни Кросби («Питтсбург», 24), Брэд Маршанд («Флорида», 21), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 19), Джон Таварес («Торонто», 19) и Яромир Ягр (19).

