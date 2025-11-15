Шефер — самый молодой автор гола в овертайме в истории регулярок НХЛ. Защитник «Айлендерс» (18 лет 70 дней) побил рекорд Кросби

Отметим, что самым молодым автором гола в овертайме матча плей-офф является Дон Гэллинджер (1943, «Бостон», 17 лет 339 дней). Этот рекорд в данный момент не может быть побит, так как по текущим правилам игроки не могут дебютировать в лиге до 18-летия.