Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.93
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.70
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.49
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
5
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Шефер — самый молодой автор гола в овертайме в истории регулярок НХЛ. Защитник «Айлендерс» (18 лет 70 дней) побил рекорд Кросби

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

На счету 18-летнего канадца стало 15 (7+8) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 22:37.

Шефер (18 лет 70 дней) стал самым молодым автором гола в овертайме в истории регулярок НХЛ, побив рекорд Сидни Кросби (2005, «Питтсбург», 18 лет 101 день).

Отметим, что самым молодым автором гола в овертайме матча плей-офф является Дон Гэллинджер (1943, «Бостон», 17 лет 339 дней). Этот рекорд в данный момент не может быть побит, так как по текущим правилам игроки не могут дебютировать в лиге до 18-летия.