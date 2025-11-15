Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.93
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.70
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.49
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
5
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Романов против «Юты»: 1-е очко в сезоне, 1 бросок, 1 блок и 4 потери за 22:41. У защитника «минус 6» в 13 играх

Защитник «Айлендерс» Александр Романов ассистировал при первой шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Мамонтом» (3:2 ОТ).

В 13 играх в сезоне у 25-летнего россиянина 1 (0+1) балл при полезности «минус 6», 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:18.

Сегодня Романов (22:41, нейтральная полезность) нанес 1 бросок в створ, сделал 1 блок и допустил 4 потери.