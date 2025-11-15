Свечников ударил локтем в голову Гронека — судья пропустил момент, прикрывая лицо от шайбы. Агент защитника «Ванкувера» написал: «Лига сотрясений, сезон открыт»

Эпизод произошел на последней минуте основного времени матча между «Харрикейнс» и «Кэнакс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Находившийся рядом судья пропустил момент, так как уворачивался от шайбы, которую Гронек выбросил из зоны. Наблюдатель за сотрясениями мозга снял хоккеиста «Ванкувера» с игры. В овертайме он не выходил на лед.
Агент Гронека Аллан Уолш написал в соцсети: «И снова! Национальная лига сотрясений мозга, сезон открыт. Свистка не было. Эх, если бы только судья смог увидеть момент».
Свечников нанес травму Джарвису, случайно попав партнеру клюшкой в район глаза. Форвард «Каролины» ушел со льда, сыграв 2:15 в матче с «Ванкувером».