Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.93
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.70
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.49
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
5
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2

Свечников ударил локтем в голову Гронека — судья пропустил момент, прикрывая лицо от шайбы. Агент защитника «Ванкувера» написал: «Лига сотрясений, сезон открыт»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников ударил локтем в голову защитника «Ванкувера» Филипа Гронека.

Эпизод произошел на последней минуте основного времени матча между «Харрикейнс» и «Кэнакс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Находившийся рядом судья пропустил момент, так как уворачивался от шайбы, которую Гронек выбросил из зоны. Наблюдатель за сотрясениями мозга снял хоккеиста «Ванкувера» с игры. В овертайме он не выходил на лед.

Агент Гронека Аллан Уолш написал в соцсети: «И снова! Национальная лига сотрясений мозга, сезон открыт. Свистка не было. Эх, если бы только судья смог увидеть момент».

Свечников нанес травму Джарвису, случайно попав партнеру клюшкой в район глаза. Форвард «Каролины» ушел со льда, сыграв 2:15 в матче с «Ванкувером».