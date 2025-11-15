Ричмонд
39-летний Малкин — самый возрастной игрок в истории НХЛ с голом в матче регулярки за пределами Северной Америки. Он побил рекорд Блэйка, установленный в 2007-м

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (1:2 ОТ), который проходил в Стокгольме.

Источник: Спортс"

Малкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ с голом в матче регулярки за пределами Северной Америки — 39 лет и 106 дней.

Он превзошел достижение защитника Роба Блэйка, отличившегося в игре, которая проходила в Лондоне в 2007 году. Тогда хоккеисту «Лос-Анджелеса» было 37 лет и 293 дня.

Малкин делит 40-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Хаверчаком. У обоих по 518 шайб.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше