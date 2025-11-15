39-летний Малкин — самый возрастной игрок в истории НХЛ с голом в матче регулярки за пределами Северной Америки. Он побил рекорд Блэйка, установленный в 2007-м

Малкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ с голом в матче регулярки за пределами Северной Америки — 39 лет и 106 дней.
Он превзошел достижение защитника Роба Блэйка, отличившегося в игре, которая проходила в Лондоне в 2007 году. Тогда хоккеисту «Лос-Анджелеса» было 37 лет и 293 дня.
Малкин делит 40-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Хаверчаком. У обоих по 518 шайб.
