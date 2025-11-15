Ричмонд
16.11
Миннесота
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.45
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
16.11
Флорида
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
16.11
Вашингтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.43
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
16.11
Детройт
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.68
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
16.11
Каролина
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.43
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
16.11
Коламбус
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.38
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
16.11
Монреаль
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.56
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
16.11
Оттава
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.27
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
16.11
Чикаго
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.42
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
16.11
Даллас
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.73
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
16.11
Сент-Луис
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.38
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
5
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Ванкувер
3
П1
X
П2

Александр Жулин: «Овечкин и Большунов — выдающиеся спортсмены, но Роднина — другой уровень. Такой величины, скорее всего, больше никогда не будет»

Чемпион мира в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин оценил вклад Ирины Родниной в отечественный спорт.

Источник: Спортс"

"Есть ли сейчас среди наших спортсменов личности, сравнимые с Родниной? Их появлению очень сильно мешает наше отсутствие на международных турнирах. Если бы нас допустили, эти великие спортсмены бы появились. Мы варимся в собственном соку, поэтому и складывается впечатление, что уровень упал.

Сложно кого-то сравнить с Родниной. Она трехкратная олимпийская чемпионка, причем одну из золотых медалей Ирина Константиновна выиграла после родов. Такого спортсмена, скорее всего, никогда больше не будет.

Из выдающихся можно выделить Александра Овечкина или Александра Большунова, но Роднина — другой уровень. В истории нашей страны таких всего несколько человек. В ближайшее время новых таких величин точно не будет", — сказал Жулин.

