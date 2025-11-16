Ричмонд
04:00
Даллас
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.72
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.44
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.34
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.42
П2
3.04
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Овечкин пожелал удачи Махачеву в поединке с Маддаленой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал видео, в котором пожелал удачи Исламу Махачеву перед боем за титул полусреднего веса против Джека Делла Маддалены, который пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США).

«Ислам, привет. Ови здесь. Хочу пожелать тебе удачи в сегодняшнем бою. Будем переживать, болеть. Всего самого наилучшего, покажи класс», — сказал Овечкин.

