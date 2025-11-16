Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.70
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Тампа-Бэй
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2

Кучеров сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 7+8 в 15 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Флоридой» (3:1).

Источник: Спортс"

Россиянин набрал 15-е (7+8) очко в текущем сезоне, всего он провел 15 игр.

Сегодня за (22:31 — 6:56 в большинстве) у Кучерова 6 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность — «плюс 1».

