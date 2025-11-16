Кучеров сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 7+8 в 15 играх

Россиянин набрал 15-е (7+8) очко в текущем сезоне, всего он провел 15 игр.
Сегодня за (22:31 — 6:56 в большинстве) у Кучерова 6 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность — «плюс 1».
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.