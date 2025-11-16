Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.78
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.22
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
17:00
Питтсбург
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.60
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
0
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Баффало
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Эдмонтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
0
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Бостон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
0
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Тампа-Бэй
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Барыс
4
П1
X
П2

Овечкин забил 902-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 979-й, до рекорда Гретцки — 37 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 902-ю шайбу в НХЛ, обновив рекорд лиги.

Источник: Спортс"

40-летний россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси» (2:2, идет 3-й период). В этой игре на его счету также голевая передача.

Этот гол стал для Овечкина 979-м в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

В 18 матчах текущего сезона Овечкин набрал 14 (5+9) очков.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше