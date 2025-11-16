Овечкин забил 902-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 979-й, до рекорда Гретцки — 37 шайб

40-летний россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси» (2:2, идет 3-й период). В этой игре на его счету также голевая передача.
Этот гол стал для Овечкина 979-м в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
В 18 матчах текущего сезона Овечкин набрал 14 (5+9) очков.
