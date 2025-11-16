Ричмонд
Задоров подрался со Страблом на 4-й секунде матча «Бостона» и «Монреаля» — нанес больше ударов и сбил шлем с оппонента. У россиянина 40 минут штрафа в 20 играх в сезоне

Защитник «Бостона» Никита Задоров подрался с защитником «Монреаля» Джейденом Страблом на 4-й секунде матча команд (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Драка произошла сразу же после стартового вбрасывания. Россиянину удалось нанести больше ударов и сбить с оппонента шлем. Тем не менее, оба бойца остались на ногах к моменту, когда их разняли лайнсмены.

83% посетителей портала HockeyFights отдали победу Задорову, 17% проголосовали за Страбла.

Никита (21:05, нейтральная полезность) завершил игру с результативной передачей, 2 блоками, 1 силовым приемом, 9 минутами штрафа и 1 потерей.

В текущем сезоне у него 5 (1+4) очков в 20 играх при полезности «+2» и 40 минутах штрафа.

Задоров о своей жесткой игре: «Недавно смотрел хайлайты финала Кубка Стэнли-2011. Против того “Бостона” было неприятно играть, физически тяжело. Хотим вернуть эту идентичность».