Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.08
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.22
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
17:00
Питтсбург
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.36
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
0
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2

Марченко продлил серию игр с очками до 11 (3+10 на отрезке), рекорд «Коламбуса» — 13. Форвард сделал передачу и забил в серии буллитов в матче с «Рейнджерс»

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию до 11 матчей.

25-летний россиянин ассистировал при шайбе Дмитрия Воронкова в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:2 Б).

На счету Марченко стало 20 (8+12) очков в 18 играх в сезоне при полезности «+8». Текущая результативная серия — 11 матчей (3+10 на отрезке).

Он стал 4-м игроком в истории «Блю Джекетс», чья результативная серия составила 11 или более матчей.

Ранее отличились Райан Джохансен (2014/15, 13 игр), Кэм Эткинсон (2018/19, 12) и Патрик Лайне (2021/22, 11).

Сегодня Кирилл (22:41, нейтральная полезность) также отметился 4 бросками в створ и 1 силовым приемом. Кроме того, он допустил 2 потери и реализовал свой буллит в послематчевой серии.