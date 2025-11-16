Капризов во 2-й раз в сезоне остался без очков в 2 матчах подряд. У него 9 бросков, 2 потери и «+1» за 22:39 против «Анахайма»

На счету 28-летнего нападающего 22 (10+12) очка в 19 играх при полезности «минус 3». Он во 2-й раз в этом сезоне остался без очков в двух матчах подряд.
Сегодня Кирилл (22:39, «+1») 9 раз бросил в створ ворот соперника, а также допустил 2 потери.
