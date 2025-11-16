Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
2
:
Металлург Мг
1
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.80
П2
3.55
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
2
:
Динамо Мн
6
Все коэффициенты
П1
100.00
X
22.00
П2
1.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
1
:
ЦСКА
2
Все коэффициенты
П1
8.75
X
3.90
П2
1.52
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
2
:
Авангард
2
Все коэффициенты
П1
3.55
X
2.60
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
3
:
Нэшвилл
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
26.00
Хоккей. НХЛ
17.11
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.72
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
17.11
Миннесота
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
17.11
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.48
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
17.11
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.62
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Малкин забил во 2-й игре подряд — из-за ворот рикошетом от защитника «Нэшвилла» Хага. У форварда «Питтсбурга» 5+19 в 18 матчах

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче против «Нэшвилла» в Стокгольме.

Он отметился голом во второй игре подряд.

Всего на счету Малкина теперь 23 (5+18) балла в 19 матчах сезона.

Сегодня форвард забросил шайбу из-за ворот рикошетом от ноги защитника «Нэшвилла» Николаса Хага.

