Малкин забил во 2-й игре подряд — из-за ворот рикошетом от защитника «Нэшвилла» Хага. У форварда «Питтсбурга» 5+19 в 18 матчах

Он отметился голом во второй игре подряд.
Всего на счету Малкина теперь 23 (5+18) балла в 19 матчах сезона.
Сегодня форвард забросил шайбу из-за ворот рикошетом от ноги защитника «Нэшвилла» Николаса Хага.
