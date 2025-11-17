Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.32
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
0
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Ванкувер
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Капризов забил победный гол в матче с «Вегасом», став 2-й звездой. У него 11+12 в 20 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забил победный гол в матче НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ) и был признан второй звездой.

Источник: Sports

Россиянин отличился за 10 секунд до конца овертайма, реализовав большинство и набрав 23-е (11+12) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 20 игр.

Сегодня за 23:47 (4:33 — в большинстве) у Капризова 5 бросков в створ ворот, полезность — «0».

