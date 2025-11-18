Ричмонд
Овечкин забил 903-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 980-й, до рекорда Гретцки — 36 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Лос-Анджелеса» (2:1, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин отличился броском с пятака на второй минуте второго периода.

Этот гол стал 903-м в регулярных чемпионатах НХЛ и 980-м в лиге с учетом плей-офф.

По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

В этом сезоне Овечкин набрал 15 (6+9) очков в 19 матчах чемпионата.

