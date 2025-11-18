Овечкин забил 903-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 980-й, до рекорда Гретцки — 36 шайб

Россиянин отличился броском с пятака на второй минуте второго периода.
Этот гол стал 903-м в регулярных чемпионатах НХЛ и 980-м в лиге с учетом плей-офф.
По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
В этом сезоне Овечкин набрал 15 (6+9) очков в 19 матчах чемпионата.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше