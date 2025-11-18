Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.90
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.67
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.29
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.14
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.19
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.33
П2
3.66
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

Овечкин стал 2-й звездой матча с «Нью-Джерси»: 6-й гол в сезоне, 2 хита, 4 потери и «+1» за 15:00. У него 3+2 в последних 4 играх

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победной шайбы в ворота «Лос-Анджелеса» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

40-летний россиянин был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне на его счету 15 (6+9) очков в 19 играх при полезности «+5». В последних 4 матчах — 5 (3+2) балла.

Сегодня Александр (15:00, «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок, применил 2 силовых приема и допустил 4 потери.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
