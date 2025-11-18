Овечкин стал 2-й звездой матча с «Нью-Джерси»: 6-й гол в сезоне, 2 хита, 4 потери и «+1» за 15:00. У него 3+2 в последних 4 играх

40-летний россиянин был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне на его счету 15 (6+9) очков в 19 играх при полезности «+5». В последних 4 матчах — 5 (3+2) балла.
Сегодня Александр (15:00, «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок, применил 2 силовых приема и допустил 4 потери.
