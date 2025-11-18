Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене, принадлежавший Хоу. У Александра 442 шайбы в регулярках на Capital One Arena

Гол стал для 40-летнего россиянина 6-м в сезоне и 903-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.
442 шайбы из 903 Овечкин забросил на домашней арене «Вашингтона» (текущее название — Сapital One Arena, открыта в 1997 году).
Александр стал рекордсменом НХЛ по числу голов на одной арене, превзойдя достижение Горди Хоу (441 гол на арене Detroit Olympia, эксплуатировалась с 1927 по 1979 годы).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше